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04 октября 2019, пятница, 06:00 1217 Карта
Жизнь 2019-10-04T06:00:01+03:00
Українські Новини
Мощный атмосферный фронт идет в Украину: синоптик предупредила о ливнях и холоде

Мощный атмосферный фронт идет в Украину: синоптик предупредила о ливнях и холоде

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В пятницу, 4 октября, в Украине придет атмосферный фронт и страну зальет дождями. Перед выходными ощутимо похолодает, температура снизится до +11 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, полоса дождей протянется от Черниговской и Сумской через Полтавскую и Черкасскую область, а в итоге придет в Одесскую.

"Атмосферный фронт уже вечером придет к северу Украины. На западе дожди притихнут, обойдется облачной погодой с робкими каплями. А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные", - сообщила Диденко.

При этом осадки не затронут юго-восток Украины, а температура воздуха разделится на метеорологические классы. На западе, севере, в большинстве центральных областей будет холодно, +10...+15 градусов. На остальной территории +15...+19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, +20...+25 градусов.

В Киеве же пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11...+12 градусов.

"Кто реагирует на такое резкое изменение погоды головой, сосудами, настроением - не расстраивайтесь, это же осень. И она еще красивая, с листочками, желтыми цветами, дождевыми нитями блестящими. Самое время заняться профилактикой здоровья и купить куртку или кроссовки цвета "вырвиглаз", чтобы радовать окружающих новыми веселыми цветами", - посоветовала Диденко.

Карта: Наталья Диденко/FacebookКарта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, на Украину надвигается сильное похолодание. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь с ливнями и снегопадами.

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