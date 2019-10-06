Завтра в Украину придут заморозки до -5, дожди и мокрый снег

7 октября в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью 0...-2 градусов, днем +7...+9 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с, температура ночью 0...-5 градусов, днем +5...+11 градусов, на Закарпатье +9...+14 градусов.\r\nВ Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью 0...-5 градусов, днем +1...+4 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Моршине без существенных осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.\r\nВ Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +7...+9 градусов.\r\nВ Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +4...+11 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +4...+11 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +9...+14 градусов, в Харьковской области +6...+11 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, ночью заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +9...+15 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Ялте ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.\r\nТакже Гидрометцентр прогнозировал, что в воскресенье в Украине резко похолодает.