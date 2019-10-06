Завтра в Украину придут заморозки до -5, дожди и мокрый снег

7 октября в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-2 градусов, днем +7...+9 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью 0...-5 градусов, днем +5...+11 градусов, на Закарпатье +9...+14 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью 0...-5 градусов, днем +1...+4 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +6...+8 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -1...-3 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +4...+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки в воздухе 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем +4...+11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +9...+14 градусов, в Харьковской области +6...+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, ночью заморозки на поверхности почвы 0...-5 градусов, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +1...+7 градусов, днем +9...+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без существенных осадков, утром и днем дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4...+9 градусов, днем +13...+18 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, утром и днем дождь. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +15...+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.

Также Гидрометцентр прогнозировал, что в воскресенье в Украине резко похолодает.