Снегопады и морозы ночью до -5: синоптик предупредила о дальнейшем похолодании

На выходных в Украину пришел мощный атмосферный фронт, который принес резкое снижение температуры, заморозки ночью, ливни с грозами, а местами даже снегопады. Однако теплая погода еще вернется, ведь синоптики пообщали целых два бабьих лета в октябре. В то же время, в воскресенье температура воздуха понизится еще больше.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\nПо ее словам, 6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. Ближе к Карпатам возможен даже мокрый снег. Воздух прогреется до + 6 + 13, на Юге и Востоке + 12 + 17 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Киеве в воскресенье будет дождь, воздух едва прогреется до около 10 градусов.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook \r\nВ понедельник, 7 октября, в Украине еще больше похолодает. В некоторых областях, в частности, на Западе и в Житомирской области есть вероятность мокрого снега. \r\n"На карте синенькое - дождь, сиреневое - снег. Понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным. На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На Юге, Востоке, в Днипре и районах будет немного теплее, днем +10 + 16 градусов. Дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины", - написала синоптик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nДнем в понедельник снегопады наиболее вероятны в западных и северных областях. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6 +8 градусов.\r\n"Не промочите ноги, не простудите нос, оденьте шапки, держитесь теплых мест, уютных кошек и своих людей", - советует Диденко.\r\nПо ее словам, похолодание не будет окончательным. "Потепление еще будет, если что)", - написала она.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ГосЧС предупреждает о сильных заморозках по всей Украине, ливнях и грозах. Также мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и по большей части страны прольются дожди и даже ливни, а к началу следующей недели будут ночные заморозки. Однако потепление этой осенью еще ожидается. Тем временем, по прогнозу Укргидрометцентра, в воскресенье в Украине резко похолодает.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n