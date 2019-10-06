Снегопады и морозы ночью до -5: синоптик предупредила о дальнейшем похолодании

На выходных в Украину пришел мощный атмосферный фронт, который принес резкое снижение температуры, заморозки ночью, ливни с грозами, а местами даже снегопады. Однако теплая погода еще вернется, ведь синоптики пообщали целых два бабьих лета в октябре. В то же время, в воскресенье температура воздуха понизится еще больше.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, 6 октября дожди пройдут преимущественно на Западе и Севере. Ближе к Карпатам возможен даже мокрый снег. Воздух прогреется до + 6 + 13, на Юге и Востоке + 12 + 17 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве в воскресенье будет дождь, воздух едва прогреется до около 10 градусов.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В понедельник, 7 октября, в Украине еще больше похолодает. В некоторых областях, в частности, на Западе и в Житомирской области есть вероятность мокрого снега.

"На карте синенькое - дождь, сиреневое - снег. Понедельник в Украине ожидается преимущественно холодным. На Западе и Севере и в большинстве центральных областей ночью до небольших минусов, днем +6 +11 градусов. На Юге, Востоке, в Днипре и районах будет немного теплее, днем +10 + 16 градусов. Дожди в ночь на 7 октября пройдут на Востоке Украины", - написала синоптик.

Днем в понедельник снегопады наиболее вероятны в западных и северных областях. В понедельник ночью и утром морозный воздух, до -3 градусов, днем +6 +8 градусов.

"Не промочите ноги, не простудите нос, оденьте шапки, держитесь теплых мест, уютных кошек и своих людей", - советует Диденко.

По ее словам, похолодание не будет окончательным. "Потепление еще будет, если что)", - написала она.