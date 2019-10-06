На Майдані почалося віче проти "формули Штайнмайєра": онлайн-трансляція

Сьогодні, 6 жовтня, о 12:00 на Майдані Незалежності почалося віче "Зупинимо капітуляцію". Трансляцію заходу веде Радіо Свобода.

https://www.youtube.com/watch?v=QXaKGg8usg4#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

Активісти заходу називають протест протидією "будь-яким спробам влади прийняти рішення, які призведуть до поразки у війні з Росією, як "формула Штайнмайєра", "особливий статус"для Донбасу".

Як повідомляли Українські Новини, мешканці Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ. Під час протестів кілька десятків людей заспівали Гімн України просто біля самого пункту пропуску. У руках вони тримали прапори України, зокрема, розгорнули великий синьо-жовтий прапор на кілька метрів.

Раніше Володимир Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде. Крім того, ТКГ в Мінську домовилася про відвід військ.

А увечері 1 жовтня в ряді міст Україні почалися протести. 2 жовтня на головні площі міст знову вийшли кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" і "Нацдружины". Самий масштабний протест розпочався у столиці.