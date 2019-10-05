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  • Ціни могли б рости швидше: експерт дав несподіваний прогноз інфляції
05 жовтня 2019, субота, 23:21 5
Економіка 2019-10-05T23:29:18+03:00
Українські Новини
Ціни могли б рости швидше: експерт дав несподіваний прогноз інфляції

Ціни могли б рости швидше: експерт дав несподіваний прогноз інфляції

Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Після того, як річна інфляція за підсумками липня перевищила прогноз НБУ, за перший тиждень жовтня курс долара стрибнув з 24,08 до 24,88 грн, і багато хто заговорив про початок осінньої девальвації. Однак Нацбанк за підсумками міжбанківських торгів знову змушений був знизити курс до 24,61 грн/долар. Така нетипова для осені поведінка гривні змушує гадати, що буде далі: чи продовжить зміцнюватися українська валюта або "схаменеться" і почне слабшати, повідомляє "Сьогодні".

Директор Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко запевняє, що при більш високому курсі ціни росли б набагато швидше.

"Ціни ростуть зараз більш повільними темпами, ніж при незмінному курсі, тим більше при зростаючому. Інфляція знижується. Наприклад, за підсумками 2018 року вона була 9,8%, до цього – 13,6%. Основний фактор, який обумовлює зниження інфляції, – це саме зміцнена гривня", – говорить Олексій Дорошенко.

За прогнозами експерта, за підсумками року інфляція в Україні складе 7-7,3%.

Як повідомляли Українські Новини, в НБУ заявили, що нова влада послабила внутрішньополітичні ризики для зниження інфляції. Тим часом у НБУ пояснили, чому долар падає, а ціни не знижуються.

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