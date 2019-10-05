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05 жовтня 2019, субота, 20:35 5
Силові структури 2019-10-05T21:15:01+03:00
Українські Новини
Військовий поранений під обстрілом бойовиків на Донбасі

Військовий поранений під обстрілом бойовиків на Донбасі

ООС.
ООС.

Бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у суботу, 5 жовтня, один військовослужбовець отримав поранення після того, як на Донеччині загинув воїн ЗСУ, а ще двоє отримали поранення.

Про це сказано в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв позиції підрозділів ООС із заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, противник обстріляв ділянку розведення сил і засобів у районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм. Протягом поточної доби в результаті обстрілів бойовиків 1 військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Раніше Українські Новини писали, як проходить процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням. Також на Донбасі від осколкових поранень померла 21-річна дівчина-солдат.

Тим часом Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде. "Формула Штайнмайєра" передбачає часткове набуття чинності особливого статусу Донбасу в день проведення місцевих виборів, а на постійній основі - після підтвердження Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) їх відповідності міжнародним стандартам.

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