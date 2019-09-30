На Донбассе от осколочных ранений скончалась 21-летняя девушка-солдат

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения девушка-солдат 21-летняя Анастасия Витовская. Об этом сообщает пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook.

Так, сообщается, что смертельные ранения девушка получила еще 27 сентября вблизи города Зализное, но имя погибшей обнародовали сегодня, 29 сентября, утром.

Погибшая Анастасия Витовская. Фото: пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив. 27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение. Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Тем временем на Донбассе бострение, боевики 29 сентября совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов.