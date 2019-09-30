подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 12:18 1104
Силовые структуры 2019-09-30T12:24:56+03:00
Українські Новини
На Донбассе от осколочных ранений скончалась 21-летняя девушка-солдат

На Донбассе от осколочных ранений скончалась 21-летняя девушка-солдат

Свеча. Фото: factroom.ru
Свеча. Фото: factroom.ru

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от множественных осколочных ранений погибла боец взвода материального обеспечения девушка-солдат 21-летняя Анастасия Витовская. Об этом сообщает пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" в Facebook.

Так, сообщается, что смертельные ранения девушка получила еще 27 сентября вблизи города Зализное, но имя погибшей обнародовали сегодня, 29 сентября, утром.

Погибшая Анастасия Витовская. Фото: пресс-службаПогибшая Анастасия Витовская. Фото: пресс-служба 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар"

Как сообщали Українські Новини, в зоне проведения ООС 27 сентября в результате обстрела погиб 38-летний старший лейтенант Александр Маркив.  27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.  Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Тем временем на Донбассе бострение, боевики 29 сентября совершили 26 обстрелов из БМП, гранатометов и минометов.

Больше новостей о: война на Донбассе Ситуация в зоне ООС смерть военного

Архив
Новости
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже за неделю подешевели на 3,2% 12:35
Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес 12:34
Украинцы оставляют на чай меньше американцев: какие суммы зарабатывают официанты 12:30
После модернизации завод "Укрлендфарминг" полностью обеспечивает аграриев собственным посевным материалом 12:21 Фото
Киевстар подключил к 4G Чернобыльскую зону 12:18 Пресс-релиз
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok