На Донбассе ​​погиб воин ВСУ, еще двое получили ранения

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает штаб ООС, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 18 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения",- сообщают военные.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября боевики 41 раз обстреляли позиции сил ООС, 1 военный погиб.



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