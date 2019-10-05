Зеленський хоче підключити інтернет до сільських шкіл України

Президент Володимир Зеленський ініціює розробку програми підключення шкіл до мережі інтернет у той час, як одне з найдорожчих рекламних агентств буде робити з України "країну в смартфоні"

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент також наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до мережі інтернет. Володимир Зеленський запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів", - сказано в ньому з посиланням на виступ Зеленського в рамках вручення призів переможцями конкурсів "Учитель року - 2019 "і Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Також Президент зазначив, що професія вчителя є однією з найголовніших професій.

У свою чергу, вчителі наголосили на необхідності забезпечення рівних можливостей і умов навчання дітей із міст і учнів, які проживають у селі.

Міністр освіти і науки Ганна Новосад зазначила, що в державному бюджеті на наступний рік планується збільшити фінансування опорних шкіл і шкіл у сільській місцевості.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада направила на доопрацювання закон (№0976) про запровадження фінансування Національної скаутської організації України "Пласт" і визнання "пластового (скаутського) руху" одним з основних напрямів позашкільної освіти.

Тим часом відбулася презентація нового бренду цифрової держави "Дія" а віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначений Федоров.