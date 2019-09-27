Одно из самых дорогих рекламных агентств будет делать с Украины "страну в смартфоне"

Агентство Fedoriv совместно со Spiilka design buro представили проект "Дія" по заказу министерства цифровой трансформации Украины. Концепт "электронного правительства", который ранее поддержал Президент Владимир Зеленский в формате страны в смартфоне, перенесет все государственные услуги в диджитал в удобном для простого пользователя формате и на понятном ему языке, сообщают "Аin".

Эксклюзивная онлайн-презентация пройдет 27 сентября в 16:00 по Киевскому времени, передают на сайте "Live.e.gov". Помимо спикеров в лице руководителей проекта, среди гостей будет Президент Владимир Зеленский и члены Кабинета Министров.

"Наша роль не в том, чтобы сделать красивый сайт и снять проморолики – мы должны сделать так, чтобы украинцам было легко и просто получать госуслуги онлайн", - поясняет руководитель проекта, бренд-лидер Fedoriv Валентин Панюта.

Проект "Дія". Скриншот: plan.diia.gov.ua

Тендер на реализацию проекта выиграла совместная заявка Fedoriv и Spiilka design buro. Бюджет составлял несколько сотен тысяч долларов. Деньги на проект выделило не государство, а международные фонды в рамках антикоррупционных программ.

"Мы не работаем бесплатно. Для этого нам пришлось бы взять кредит, чтобы агентство продолжило работу в ближайшие несколько месяцев. Наша экспертиза стоит дорого, и было бы крайне безответственно пытаться реализовать такой проект бесплатно для хайпа. Нам пришлось отказать другим клиентам, потому что все ключевые стратегии команды заняты сейчас на "Дія". Для нас это очень важный проект, ради него пришлось многим пожертвовать", - говорит Панюта.

В центре проекта - возможность для украинца оформить госуслуги в виде справок, регистрации ФОП, изменения фото в паспорте или оформление денежной помощи в режиме онлайн без очередей и без коррупции.

"Украина должна сплотиться вокруг этой истории: мы строим цифровое государство не для какого-то министерства - мы строим его для всего общества, как для людей, так и для чиновников", - заявляет бренд-лидер Fedoriv.

"Дія" заработает не раньше конца осени. Поначалу будет доступно всего 14 основных услуг, а со временем их станет несколько сотен. Основную концепцию будущего проекта можно посмотреть на сайте.

"Никто не оцифрует государство за 2 месяца. Эстония делала это 20 лет", - коментирует Панюта анонс касательно запуска основного продукта.

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Как сообщали Українські Новини, Зеленский подписал указ о рассмотрении создания веб-портала госуслуг, в котором 50 самых популярных услуг в Украине будут переведены в онлайн. Вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров.