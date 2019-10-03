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03 октября 2019, четверг, 20:46 8
Верховная Рада и партии 2019-10-03T20:52:05+03:00
Українські Новини
Рада направила на доработку закон о "Пласте"

Рада направила на доработку закон о "Пласте"

Открытие пластового года в Киеве. Фото: faceboоk.com/UkrainianLandFоrces
Открытие пластового года в Киеве. Фото: faceboоk.com/UkrainianLandFоrces

Верховная Рада направила на доработку закон (№0976) о введении финансирования Национальной скаутской организации Украины "Пласт", которая отметила 107-летие, и признании "пластового (скаутского) движения" одним из основных направлений внешкольного образования.

За соответствующее решение проголосовали 313 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Профильным указан комитет по вопросам молодежи и спорта.

10 сентября Президент Владимир Зеленский вернул в Раду закон со своими предложениями.

Документ предлагал признать "пластовое направление" одним из основных во внешкольном образовании и позволить "Пласту" пользоваться на льготных условиях, предусмотренных законодательством, государственными и коммунальными учреждениями культуры и внешкольными учебными учреждениями культуры.

Согласно пояснительным запискам, его принятие позволило бы законодательно урегулировать практики поддержки "Пласта" из местных бюджетов, а также будет способствовать формированию мощного и ценностно-ориентированного поколения активных граждан.

Как сообщали Українськi Новини, 30 мая Рада ввела финансирование Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признала "пластовое (скаутское) движение" одним из основных направлений внешкольного образования.

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