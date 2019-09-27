Электронные права и ФОП за 10 минут: презентация нового бренда цифрового государства "Дія"

Министерство цифровой трансформации презентовало бренд цифрового государства "Дія".

Об этом сообщили вице-премьер-министр, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров и владелец международного креативного агентства Fedoriv, которое разрабатывало бренд, Андрей Федорив на презентации министерства и бренда цифровой государства в пятницу, передают Українські Новини.



"Когда мы живем в таком большом государстве и до этого не было большого опыта взаимодействия государства, бизнеса, общественности, средств массовой информации, очень важно вовремя синхронизироваться, чтобы каждый украинец понимал, куда мы двигаемся. Бренд цифрового государства поможет всем понять, кто мы и кем мы будем", - сказал министр.



"Дія" - это приложение и сайт, которые объединят в едином электронном окне все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

Ожидается, что проект упростит и ускорит любое взаимодействие человека с государством, сделав максимум процессов электронными и автоматическими, чтобы чиновники не влияли на срок получения справки или выдачу разрешения.

По словам Федорива, разработка проекта проводилась за счет международных доноров без привлечения государственных средств.



Также ожидается, что сайт и первые сервисы станут доступны онлайн уже к концу осени, их список будет постоянно расширяться, а к 2022 году 100% государственных услуг будут предоставляться онлайн.







Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила вице-премьер-министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Федорова.



Также Михаил Федоров на презентации бренда цифрового государства и Министерства цифровой трансформации заявил, что это его последнее выступление на русском языке.