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05 жовтня 2019, субота, 16:51 30
Суспільство 2019-10-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ

Жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ

Українці на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" провели акцію "Ні капітуляції". Активісти протестували проти відведення Збройних сил України від лінії зіткнення на Донбасі.

Крім того, під час протестів кілька десятків людей заспівали Гімн України просто біля самого пункту пропуску. У руках вони тримали прапори України, зокрема, розгорнули великий синьо-жовтий прапор на кілька метрів, пише "24 канал".

Водночас екс-голова Попаснянської військово-цивільної адміністрації Сергій Шакшун заявив, що жителі прифронтових населених пунктів Донбасу виступають проти відведення українських військових. При цьому мирні громадяни більше не називають українських військових "бандерівцями", а – "нашими військами". Про це Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Люди телефонують і кажуть: "Та як можна прибирати наші війська?" Не говорять, як раніше, "Українська армія", а – "наші війська!" І – "що з нами буде?" – передав слова жителів прифронтових населених пунктів Шакшун.

"Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до української армії було "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди"", – додав він.

А Росія тим часом не відводить свої збройні формування і найманців, незважаючи на режим припинення вогню і інші мирні ініціативи.

"Війна іде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі – починаючи з Новотошківского. Золоте, Катеринівка, Попасна, Троїцьке – скрізь стріляють", – звернувся Шакшун до міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

Екс-голова Попаснянської ВЦА також висловив невдоволення відведенням українських військових з укріпрайонів на необладнану територію.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде. Крім того, ТКГ в Мінську домовилася про відведення військ.

Після чого в Україні почалися протести проти "формули Штайнмайєра".

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