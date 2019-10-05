Богдана з друзями помітили на відпочинку в Туреччині

Главу Офісу президента Андрія Богдана з його друзями помітили на відпочинку в Каппадокії, в Туреччині, хоча на День Незалежності Богдан був на відпочинку, тоді він їздив в Сен-Тропе.

Богдана і його друга, українського бізнесмена, засновника компанії SAGA Development Андрія Ваврыша помітили в аеропорту столиці Туреччини Анкарі 3 жовтня. Судячи з усього, чиновник і бізнесмен разом з половинками вирішили провести відпочинок разом, пише "Страна".

Пізніше Вавриш опублікував у соцмережі фото з Каппадокії на тлі гір і повітряних куль. Користувачів Facebook ввела в оману підпис до світлини: "Вона сказала мені так!" Коментатори вирішили, що Вавриш зробив супутниці пропозицію.

Пізніше забудовник змінив свій пост і додав до нього: "Кожен день у неї перепитую".

"Молодих" у своєму Telegram навіть привітала журналістка Соня Кошкіна.

"Чим більше у світі любові, тим краще. Сьогодні щасливий день у Андрія Ваврыша. Його половинка сказала йому так. Про що сам Вавриш повідомив на своїй сторінці у Фб", - написала Кошкіна.

Проте відомо, що Варвиш давно одружений на Тетяні (на Facebook вона веде аккаунт під псевдонімом Мія Вавриш). У пари троє спільних дітей, двоє з яких навчаються в Гімназії А+.

На тлі того ж каппадокійського пейзажу з повітряними кулями позує і подруга Богдана Анастасія Слична. З чого можна зробити висновок, що вона відпочиває разом з парою Вавришів.

Як розповіли "Страні" люди з оточення Вавриша, вчора у нього з дружиною була річниця відносин (чи дня весілля, чи пропозиції вийти заміж).

Як повідомляли Українські Новини, Богдан заявив, коментуючи свою відсутність у Україні на День незалежності, що куди хоче туди йде. Тоді Богдан очолив ходу дівчат в Сен-Тропе на весілля Андрія Довбенка.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що юрист Андрій Довбенко кришував рейдерів через Мін'юст.