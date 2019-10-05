ЦВК скасувала реєстрацію 4 кандидатів у депутати Ради

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію 4 кандидатів у депутати Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, ЦВК розглянула заяви про відмову від балотування кандидатів в депутати Олександра Кармази (партія "Слуга народу"), Юрія Мірошниченка ("Опозиційного платформи - За життя"), Андрія Гевка ("Голос") та Павла Любченка ("Голос").

Комісія скасувала реєстрацію зазначених кандидатів, виключивши їх з виборчих списків.

Крім того, комісія своїм рішенням відшкодувала майже 470 тис. гривень витрат політичних партій під час передвиборної агітації.

Як повідомляли Українські Новини, Рада призначила новий склад Центрвиборчкому з 17 членів: 12 були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційної платформою" та по одному - "Європейської солідарністю", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

Після чого ЦВК обрала головою Олега Діденка, а заступник голови - Віталія Плукара.

До цього глава ОПУ Андрій Богдан заявив, попередній склад ЦВК був найкращим за всі роки, проте політично заангажованим.