ЦИК избрала зампредседателя Виталия Плукара

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) избрала одним из заместителей председателя Виталия Плукара.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают Українськi Новини.



Его кандидатуру внес новоизбранный председатель ЦИКа Олег Диденко (квота "Слуги народа") и поддержали члены комиссии. Плукар стал членом нового ЦИКа по квоте "Слуги народа".



Он также работал в предыдущем составе Центризбиркома, куда был назначен по квоте "Блока Петра Порошенко". Перед этим он возглавлял в Администрации Президента Петра Порошенко один из отделов департамента местного самоуправления и децентрализации, который подчинялся первому заместителю главы Администрации Виталию Ковальчуку.



В 2014 году Ковальчук руководил предвыборным штабом Порошенко, а до этого возглавлял юридический департамент партии "Удар" Виталия Кличко". До работы в Администрации Плукар был помощником депутата Верховной Рады 7-го созыва от "Удара" Валерия Карпунцова, который в 8-м созыве входил в БПП.



В 2009-2012 годах Плукар был главным консультантом отдела представительства интересов ЦИКа в судах.



Как сообщали Українськi Новини, ЦИК избрал одним из заместителей председателя Сергея Дубовика, который был назначен членом комиссии по квоте "Оппозиционной платформы - За життя".



В пятницу Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".