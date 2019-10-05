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05 жовтня 2019, субота, 13:53 19 Карта
Суспільство 2019-10-05T15:45:02+03:00
Українські Новини
До -5 вночі та мокрий сніг: у неділю в Україні різко похолодає

До -5 вночі та мокрий сніг: у неділю в Україні різко похолодає

Осінь.
Осінь.

Після приходу в Україну потужного циклону з заморозками, дощами, а місцями і снігопадами, в неділю, 6 жовтня в Києві хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +8...+10 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вночі місцями істотний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +6...+11 градусів. В Карпатах дощ та мокрий сніг, температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень -1...+4 градуси. У Моршині дощ, уночі місцями істотний дощ, температура вночі і вдень +5...+8 градусів. У Трускавці дощ, вночі місцями істотний дощ, температура вночі і вдень +4...+8. У Сваляві дощ, вночі місцями істотний дощ, температура вночі і вдень +6...+7.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вранці і вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+8 градусів, місцями заморозки на поверхні ґрунту 0... -3 градуси, вдень +7...+12 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, місцями заморозки на поверхні ґрунту 0... -3 градуси, удень +8...+13 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі помірний, місцями істотний дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +8...+14 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, на узбережжі морів до +12 градусів, вдень +10...+16 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС попереджає про сильні заморозки по всій Україні, зливах і грозах. Також потужний атмосферний фронт йде в Україну - синоптик попередила про зливах і холоді. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень. Починаючи з вихідних, 5 і 6 жовтня, в Україні значно похолодає і по більшій частині країни проллються дощі і навіть зливи, а до початку наступного тижня будуть нічні заморозки. Однак потепління цієї осені ще очікується.

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