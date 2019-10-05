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  • Пойдет снег и будет очень холодно: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели
05 октября 2019, суббота, 06:00 1359 Карта
Жизнь 2019-10-05T06:00:02+03:00
Українські Новини
Пойдет снег и будет очень холодно: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели

Пойдет снег и будет очень холодно: синоптик дала прогноз на выходные и начало недели

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и по большей части страны прольются дожди и даже ливни, а к началу следующей недели будут ночные заморозки. Однако потепление этой осенью еще ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Октябрь решил примерить на себя мамины туфли на каблуках и походить в них перед зеркалом. То есть, хочет ноябрьскую погоду померить, хотя еще и мал. На выходных и в начале следующей недели в Украине будет холодно и даже очень холодно", - сообщила синоптик.

По словам Диденко, температура воздуха днем составит +7...+12 градусов, ночью местами опустится до нуля или даже к "минусам", пройдут периодические дожди, а в понедельник на севере и западе там, где будут идти осадки, может пролетать мокрый снег. В субботу юго-восток и восток Украины еще попытаются задержать тепло, но в воскресенье и там после +20 градусов похолодает до +12...+16 градусов.

Синоптик сообщила, что дожди 5 октября наиболее вероятные в западных областях и "небольшими стайками" - в северных. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Днипре и районах до Харьковской области дожди обещают быть умеренными и даже сильными.

В большинстве областей центра дожди, если и возможны, то локально. В Донецкой области в субботу ожидается сухая погода.

"В Киеве же выходные будут нуждаться в шапках, пуховиках, красивых высоких сапогах или толстых кроссовках. Потому что прохладно, если не сказать холодно. +11...+14 градусов днем", - предупредила Диденко.

По ее словам, существенные дожди маловероятны, разве что локальные. 

При этом в начале следующей недели, 7 октября, будет особенно холодно, а ночью - небольшие морозы, днем +​​5...+8 градусов.

"Уже вижу продавцов обогревателей в новых золотых толстых цепях на шее и перстнях с бриллиантами после этого похолодания. Не унывайте, потепление еще будет. Обязательно", - рассказала синоптик.

Карты: Наталья Диденко/FacebookКарты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.

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