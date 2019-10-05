Местами до -6: ГосЧС предупреждает о сильных заморозках по всей Украине, ливнях и грозах

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупредила о заморозках по Украине, а также о значительных дождях и грозах в отдельных областях.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6°, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°", сообщает сайт ГосЧС.

Согласно сообщению, кроме того, 5 октября в южных, днем ​​и в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами грозы.

Как сообщали Українські Новини, мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и по большей части страны прольются дожди и даже ливни, а к началу следующей недели будут ночные заморозки. Однако потепление этой осенью еще ожидается.