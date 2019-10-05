Ракетні військові навчання завершилися в Одеській області. Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

На випробувальному полігоні "Алібей" у Татарбунарському районі військові тестували ракетні комплекси "Тополь-М" і "Нептун". У зв'язку з навчаннями туристи і відпочиваючі в курортному населеному пункті Лебедівка не могли потрапити на миси Льодовики і Калфа. Частина морської коси в Лебедівці була закрита для судноплавства.

Також частина прибережної коси, яка відділяє Тузлівський лимани, була перекрита для безпеки, оскільки на цій ділянці передбачалося падіння безпілотників і уламків ракет.

Як повідомляли Українські новини, в Україні почалися військові навчання "Козацька воля", а у Львівській області завершилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019. Також, туристам в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка, де проходять ракетні військові навчання. Тим часом, на Говерлу вперше грали військові рятувальники.