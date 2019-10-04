На Донбасі в результаті ворожих обстрілів поранений військовий

Бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 4 жовтня, один військовослужбовець отримав поранення.Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.Противник обстріляв позиції підрозділів ООС з заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.Крім того, в порушення "мінських угод", противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець ООС.Як повідомляли Українські Новини, бойовики 41 раз обстріляли позиції сил ООС 3 жовтня, 1 військовий загинув.Також стало відомо, як проходить процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням. Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.Тим часом Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.\r\n