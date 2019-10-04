На Донбасі в результаті ворожих обстрілів поранений військовий

Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23

Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу 14:22

Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30

"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44