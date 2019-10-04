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04 жовтня 2019, пʼятниця, 22:40 6
Силові структури 2019-10-04T22:40:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі в результаті ворожих обстрілів поранений військовий

На Донбасі в результаті ворожих обстрілів поранений військовий

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Бойовики 23 рази обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) у п'ятницю, 4 жовтня, один військовослужбовець отримав поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

Противник обстріляв позиції підрозділів ООС з заборонених "мінськими угодами" мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в порушення "мінських угод", противник відкрив вогонь з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівка. Під час цього обстрілу отримав поранення один військовослужбовець ООС.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 41 раз обстріляли позиції сил ООС 3 жовтня, 1 військовий загинув.

Також стало відомо, як проходить процес розведення військ на Донбасі і що буде з мирним населенням.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.

Тим часом Польща виділила $1 млн гуманітарної допомоги для Донбасу.

 

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