Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса

Польша выделила более 1 млн долларов для решения гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в микроблоге Twitter представительства Польши при организации ООН в Женеве.

Средства будут направлены на решение гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса этой зимой, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями

По данным ООН, более 5 млн украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українські Новини, Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 12 грузовых автомобилей со 185 тоннами гуманитарного груза на неподконтрольную территорию Донбасса.

Ранее Германия выделила 1,5 млн евро на помощь жителям Донбасса. Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине за период с 2016 по 2018 годы возросла до 16 млн евро.

Также медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений, отправили из США в Украину.

