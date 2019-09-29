Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса

Польша выделила более 1 млн долларов для решения гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса.\r\nОб этом говорится в микроблоге Twitter представительства Польши при организации ООН в Женеве.\r\nСредства будут направлены на решение гуманитарных проблем на аннексированных территориях Донбасса этой зимой, в частности, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями\r\nПо данным ООН, более 5 млн украинцев будут переживать шестую зиму в условиях вооруженного конфликта на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Международный комитет Красного Креста (МККК) направил 12 грузовых автомобилей со 185 тоннами гуманитарного груза на неподконтрольную территорию Донбасса.\r\nРанее Германия выделила 1,5 млн евро на помощь жителям Донбасса. Таким образом, общий вклад Германии в деятельность МККК в Украине за период с 2016 по 2018 годы возросла до 16 млн евро.\r\nТакже медицинский гуманитарный груз, который направят в четыре медицинских учреждения военного и детского направлений, отправили из США в Украину.