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04 жовтня 2019, пʼятниця, 20:07 10
Кабмін 2019-10-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Новий порядок перетину лінії розмежування може створити проблеми для сімей з дітьми, - Коляда

Новий порядок перетину лінії розмежування може створити проблеми для сімей з дітьми, - Коляда

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда ініціює відстрочку введення нового порядку перетину фізичними особами лінії розмежування на Донбасі.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зараз в центрі уваги нашої команди питання ухвалою 815 (від 17 липня). Йдеться про перетин лінії розмежування фізичними особами. У нас склалася колізія, коли зрозуміла мотивація захисту прав дитини обернулася суттєвими ускладненнями для громадян України", - написала вона.

Згідно з постановою, з 29 жовтня батьки можуть перетинати пункт пропуску з дітьми при наявності ID карти, а діти, які не досягли 14 років, мають мати закордонний паспорт.

На думку міністра, це загрожує суттєвими ускладненнями для сімей з дітьми, особливо під час осінніх канікул, так як оформлення документів займає до 30 днів і коштує близько 700 гривень.

"У зв'язку з цим я буду ініціювати відстрочення введення в дію цієї норми з одночасним спрощенням механізму оформлення документів для дітей з тимчасово окупованих територійї", - написала Коляда.

Вона повідомила, що вже обговорила це питання з головою Міграційної служби Максимом Соколюком і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і надсилає офіційний лист Авакову з ініціативою відстрочити набуття чинності цієї норми.

Як повідомляли Українські Новини, в СММ ОБСЄ заявили про отримання повідомлень сторін про завершення розведення військ у Станиці Луганській, яке раніше зривали бойовики.

Тим часом у Мінську ТКГ домовилася про розведення військ в районі Золотого і Петровського.

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