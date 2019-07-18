Кабмин утвердил новый порядок перевозки товаров на Донбасс: перевозить можно все, что не запрещено

Кабинет Министров утвердил новый порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе, позволяющий перевозить все товары, кроме запрещенных.

Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передают Українськi Новини.

"Правительство утвердило новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. Ждемо окончательной редакции. Но знаем, что инициатива МВОТ об изменении принципа определения "перечня разрешенных для перемещения товаров" на "перечень запрещенных для перемещения" поддержана правительством", - написал он.

По словам министра, это означает, что в соответствии с новым порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению.

Как сообщали Українськi Новини, 16 марта 2017 года приказ с перечнем товаров, разрешенных для перемещения через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции, вступил в силу.

Также в ОБСЕ подтвердили, что возле Станицы Луганской нет оружия по обе стороны разграничения.

Ранее в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.