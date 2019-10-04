Ціни на автогаз падають третій тиждень поспіль

У понеділок-п'ятницю, 30 вересня - 4 жовтня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,25% з 11,93 до 11,90 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 3-й тиждень поспіль.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 10,59% з 13,31 гривень/літр.

Найвища ціна на скраплений газ СПБТ була зафіксована 31 жовтня 2018 року – 16,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 30 вересня - 4 жовтня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 4 жовтня Середня ціна на 30 вересня 4 жовтня в % до 30 вересня СПБТ 11,90 11,93 99,75

Як повідомляли Українські Новини, з 2 по 30 вересня роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ підвищилися на 1,71% з 11,73 до 11,93 гривні за літр. Крім того, роздрібні ціни на дизпаливо підвищилися на 0,14% з 28,03 до 28,07 гривень за літр з 2 по 30 вересня. У той же час, ціни на бензин А-95 і А-92 знизилися на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривень за літр.

У понеділок-п'ятницю, 23-27 вересня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 0,17% з 11,97 до 11,95 гривень за літр.