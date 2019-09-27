Автогаз на заправках в Украине дешевеет вторую неделю подряд

В понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр, продолжая снижаться 2-ю неделю подряд.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,22% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 23-27 сентября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 27 сентября\r\nСредняя цена на 23 сентября\r\n27 сентября в % к 23 сентября\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n11,95\r\n11,97\r\n99,83\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны\/литр.\r\nЗа последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр.\r\nТем вресенем эксперт прогнозировал подорожание дизтоплива в Украине минимум на 1,5 грн\/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. В то же время нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n