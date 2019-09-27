Автогаз на заправках в Украине дешевеет вторую неделю подряд

В понедельник-пятницу, 23-27 сентября, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 0,17% с 11,97 до 11,95 гривен за литр, продолжая снижаться 2-ю неделю подряд.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,22% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 23-27 сентября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 27 сентября Средняя цена на 23 сентября 27 сентября в % к 23 сентября СПБТ 11,95 11,97 99,83

Как сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжает падать в цене третий месяц подряд, опустившись до 11,49 гривны/литр.

За последний месяц лета сжиженный газ упал в цене до 11,70 гривен за литр.

Тем вресенем эксперт прогнозировал подорожание дизтоплива в Украине минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. В то же время нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.