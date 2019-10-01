В сентябре цены на автогаз подскочили

Со 2 по 30 сентября розничные цены на сжиженный газ СПБТ повысились на 1,71% с 11,73 до 11,93 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 10,37% с 13,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 2-30 сентября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 30 сентября Средняя цена на 2 сентября 30 сентября в % ко 2 сентября СПБТ 11,93 11,73 101,71

Как сообщали Українські Новини, со 2 по 30 сентября розничные цены на дизтопливо повысились на 0,14% с 28,03 до 28,07 гривен за литр. В то же время, со 2 по 30 сентября, розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.

Тем временем "Консалтинговая группа "А-95" оценивала дефицит дизельного топлива в сентябре в 60 тыс. тонн, или в 10% от ожидаемого объема потребления в Украине. Так, в августе по сравнению с июлем поставки российского дизельного топлива сократились в 4,5 раза (если в июле было более 300 тыс. тонн поставок, то месяц спустя — 52 тыс. тонн).