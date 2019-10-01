В сентябре цены на бензин на украинских заправках упали

Со 2 по 30 сентября розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,07% с 27,66 до 27,64 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,76 до 28,75 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,22% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,17% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 2-30 сентября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 30 сентября Средняя цена на 2 сентября 30 сентября в % ко 2 сентября А-76/80 — — — А-92 27,64 27,66 99,93 А-95 28,75 28,76 99,97

Как сообщали Українськi Новини, многие украинские автозаправки простаивают без топлива.

Тем временем эксперт прогнозировал подорожание дизтоплива в Украине минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. В то же время нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.