подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 18:17 327
Экономика 2019-10-01T18:45:01+03:00
Українські Новини
В сентябре цены на бензин на украинских заправках упали

В сентябре цены на бензин на украинских заправках упали

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Со 2 по 30 сентября розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

Розничные цены на бензин А-92 снизились на 0,07% с 27,66 до 27,64 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,76 до 28,75 гривен за литр.

С начала 2019 года розничные цены на бензин А-76/80 сохранились на 25,45 гривен/литр, на А-92 - снизились на 1,22% с 27,98 гривен/литр, на А-95 - снизились на 1,17% с 29,09 гривен/литр.

Розничные цены на бензин 2-30 сентября, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 30 сентября Средняя цена на 2 сентября 30 сентября в % ко 2 сентября
А-76/80
А-92 27,64 27,66 99,93
А-95 28,75 28,76 99,97

Как сообщали Українськi Новини, многие украинские автозаправки простаивают без топлива.

Тем временем эксперт прогнозировал подорожание дизтоплива в Украине минимум на 1,5 грн/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. В то же время нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Больше новостей о: Бензин Цены на бензин Цены на топливо в Украине

Архив
Новости
Дизтопливо на украинских заправках в сентябре подешевело 19:14
Военный парад в КНР. Фото: Daily China
Китай отпраздновал 70-летие КНР грандиозным парадом 19:11
В Голландии возмущенные фермеры образовали "пробку" в 1136 км 19:01
Кабмин предлагает Раде снизить ренту на добычу янтаря на 10% 19:00
Украинская сторона ТКГ подписала "формулу Штайнмайера" в Минске, - росСМИ 18:57
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным 19:28
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok