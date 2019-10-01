В сентябре цены на бензин на украинских заправках упали

Со 2 по 30 сентября розничные цены на бензин А-92 и А-95 снизились на 0,03-0,07% до 27,64-28,75 гривен за литр.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nРозничные цены на бензин А-92 снизились на 0,07% с 27,66 до 27,64 гривен за литр. Розничные цены на бензин А-95 снизились на 0,03% с 28,76 до 28,75 гривен за литр.\r\nС начала 2019 года розничные цены на бензин А-76\/80 сохранились на 25,45 гривен\/литр, на А-92 - снизились на 1,22% с 27,98 гривен\/литр, на А-95 - снизились на 1,17% с 29,09 гривен\/литр.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРозничные цены на бензин 2-30 сентября, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 30 сентября\r\nСредняя цена на 2 сентября\r\n30 сентября в % ко 2 сентября\r\n\r\n\r\nА-76\/80\r\n—\r\n—\r\n—\r\n\r\n\r\nА-92\r\n27,64\r\n27,66\r\n99,93\r\n\r\n\r\nА-95\r\n28,75\r\n28,76\r\n99,97\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, многие украинские автозаправки простаивают без топлива.\r\nТем временем эксперт прогнозировал подорожание дизтоплива в Украине минимум на 1,5 грн\/л из-за взрывов в Саудовской Аравии. В то же время нефть выросла в цене на 10% после атаки беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco.