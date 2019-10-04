Зеленський з Лукашенком замахнулися на спільне проведення Олімпійських ігор

Володимир Зеленський запропонував Олександру Лукашенку подумати над можливістю подачі заявки на спільне проведення Україною і Білоруссю Олімпійських ігор.

Про це Лукашенко повідомив в ході форуму регіонів України і Білорусі в Житомирі, передають Українські Новини.

"Думаю, наші держави разом могли би поборотися за право проведення міжнародних спортивних змагань високого рівня. Це я кажу про пропозицію Президента України, який пропонує нам разом подумати над тим, а чи не замахнутися нам взагалі на Олімпійські ігри? Двом країнам провести. Це нам під силу", - сказав він.

При цьому Лукашенко вважає, що спільні конкурентні українсько-білоруські бізнес-проекти не в інтересах іноземних держав.

"Хочу вам сказати чесно. Чим ближчі ми будемо і тісніші з вами, чим рідніші будуть наші держави, чим згуртованіші будемо ми, тим більший опір ми будемо відчувати. Ніхто ніколи, як би не заявляли політики навколо нас і в світі, не дозволить нам дуже сильно дружити. Тому що, на жаль, світ діє за принципом "розділяй і володарюй". Тут багато журналістів, вони зараз точно мою заяву потрактують, ніби ми проти Росії або Китаю націлені", - сказав він.

Зеленський жартома закликав його не соромитися цього.

"Володимире Олександровичу, я вас за язик не тягнув. Я не соромлюся. Ви не думайте, що тільки там нас будуть пресувати. Але і там на Заході не дуже це сприймуть. Ми усвідомлюємо це з Президентом. Ми про це говорили. І цей бар'єр ми сповнені рішучості подолати. Ми добрі люди, ми не хочемо проти когось дружити і воювати", - додав Лукашенко.

В ході виступу Президент Білорусі один раз перепитав, чи не назвав випадково Зеленського Володимиром Володимировичем замість Олександровича.

"Слава Богу, ні", - відповів Зеленський.

Після цього, говорячи про українських спортсменів, Лукашенко знову згадав російського президента Володимира Путіна.

"Не так давно Мінськ приймав другі Європейські ігри, матчеву зустріч з легкої атлетики "Європа - США". Ми дякуємо українським атлетам за активну участь у цих масштабних спортивних святах і вітаємо з призовим місцем. Ви би подивилися, як десятки тисяч людей вітали ваших спортсменів. І ми з Володимиром Володимировичем також. Ми там були і вітали їх стоячи, так що не все так погано", - сказав він.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні рейтинг Зеленського обігнав Лукашенка і наблизився до Путіна.

При цьому користувачі мережі помітили, що Зеленський наслідує Лукашенка.

У свою чергу Лукашенко заявив, що через Зеленського не може їздити на роботу на велосипеді.