Лукашенко заявив, що не може їздити на роботу на велосипеді через Зеленського

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що через Президента України Володимира Зеленського, не може їздити на роботу на велосипеді або електромотоциклі. Водночас, користувачі мережі вже знайшли подібність двох президентів.

Про це Лукашенко заявив під час спілкування зі школярами, пише "Громадське".

Білоруський президент розповів, що йому подобається електротранспорт, і він хотів би їздити на роботу на велосипеді або электромотоцикле.

"Але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, бо одразу паралель проведуть, скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, на велосипеді їздив персонаж Зеленського Василь Голобородько в серіалі "Слуга народу". Раніше Зеленський також пообіцяв їздити на роботу на велосипеді, якщо стане Президентом.

Пізніше на інавгурацію Зеленського Кличко приїхав на велосипеді. Також Олег Ляшко приїжджав до Зеленського на бюджетному велосипеді.