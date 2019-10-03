Завтра Зеленський зустрінеться з Лукашенком

Завтра, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський з президентом Білорусі Олександром Лукашенком будуть присутні на другому форумі регіонів України і Білорусі в Житомирі. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Офіс Президента.\r\nТак, повідомляється, що заплановані переговори Зеленського і Лукашенка.\r\n"Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва. В рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі", - повідомили в президентській канцелярії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас.\r\nТакож Олександр Лукашенко заявляв, що Володимир Зеленський його обнадіює.\r\nКрім того, Лукашенко називав себе "старим політичним вовком" та прокоментував зустріч Трампа і Зеленського.