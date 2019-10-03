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03 жовтня 2019, четвер, 23:50 6
Президент 2019-10-03T23:50:14+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленський зустрінеться з Лукашенком

Завтра Зеленський зустрінеться з Лукашенком

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Завтра, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський з президентом Білорусі Олександром Лукашенком будуть присутні на другому форумі регіонів України і Білорусі в Житомирі. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Офіс Президента.

Так, повідомляється, що заплановані переговори Зеленського і Лукашенка.

"Під час запланованих переговорів глав держав буде обговорено широке коло актуальних питань українсько-білоруського співробітництва. В рамках Форуму планується підписання низки двосторонніх документів про співробітництво між регіонами України та Білорусі", - повідомили в президентській канцелярії.

Як повідомляли Українські Новини, Лукашенко готовий обговорити з Україною питання українського кореспондента Шаройка.

Раніше ватажок "ДНР" Пушилін відхилив пропозицію Лукашенка ввести миротворців на Донбас.

Також Олександр Лукашенко заявляв, що Володимир Зеленський його обнадіює.

Крім того, Лукашенко називав себе "старим політичним вовком" та прокоментував зустріч Трампа і Зеленського.

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