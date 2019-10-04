У Єврокомісії розповіли, коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

Віцепрезидент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів із Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 28 жовтня 2019 року.\r\nПро це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.\r\n"Радий провести наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу 28 жовтня", - написав Марош Шефчович.\r\nТакож він повідомив, що обсяги транзиту газу залежатимуть від готовності України купувати російський газ для власного споживання.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія готова працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту.\r\nТакож Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам.\r\nА Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.\r\nТим часом президент Росії Володимир Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n