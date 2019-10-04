У Єврокомісії розповіли, коли відбудеться наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

Віцепрезидент Європейської комісії з Енергетичного союзу Марош Шефчович заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів із Європейським союзом і Росією щодо транзиту російського газу пройде 28 жовтня 2019 року.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Радий провести наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту російського газу 28 жовтня", - написав Марош Шефчович.

Також він повідомив, що обсяги транзиту газу залежатимуть від готовності України купувати російський газ для власного споживання.

Як повідомляли Українські Новини, Росія готова працювати за європейськими правилами при укладенні нового транзитного контракту.

Також Росія хоче продавати газ безпосередньо українським споживачам.

А Україна на тристоронніх переговорах мала намір домовлятися з Європейським Союзом і Росією про 10-річний контракт на транзит природного газу в обсягах до 90 млрд куб. м в рік.

Тим часом президент Росії Володимир Путін готовий підписати газовий контракт з Україною на рік.