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02 октября 2019, среда, 16:43 517
Экономика 2019-10-02T16:44:29+03:00
Українські Новини
Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год

Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год

Владимир Путин. Скриншот: russian.rt.com/Youtube
Владимир Путин. Скриншот: russian.rt.com/Youtube

Президент России Владимир Путин допускает вариант заключения на год договора на транзит российского газа в Европу в случае, если Украина не успеет внедрить европейское законодательство до 2020 года в то время, как коммерческий импорт электроэнергии из России возобновлен.

Об этом сообщает российское издание РБК, передают Українські Новини.

Путин сообщил, что существует два варианта развития событий в отношении нового договора на транзит газа.

Он отметил, что Россия готова работать в рамках европейского законодательства и подписать договор с Украиной на транзит в рамках европейского законодательства, если Украина успеет до конца года имплементировать европейское законодательство.

"Если не успеет, подпишем с ними контракт на год", - подытожил Путин.

Как сообщали Українські Новини, Россия поднимала вопрос по делу о решении Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) в ходе трехсторонних переговоров по транзиту российского газа.

Также Россия подтвердила готовность работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

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