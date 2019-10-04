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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:50 22
Силові структури 2019-10-04T13:59:54+03:00
Українські Новини
ДБР назвало фейком інформацію партії Порошенка про допомогу РФ у справі про Керченську кризу

ДБР назвало фейком інформацію партії Порошенка про допомогу РФ у справі про Керченську кризу

Державне бюро розслідувань, яке допитує звільнених з полону моряків спростовує інформацію про звернення за правовою допомогою до Росії у кримінальному провадженні про проход в листопаді 2018 року кораблів Військово-морських сил через Керченську протоку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

"Державне бюро розслідувань не зверталося і не планує звертатися за правовою допомогою до Російської Федерації в кримінальному провадженні щодо проходження українських військових кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Ця інформація, поширена в сьогоднішній заяві партії "Європейська Солідарність", не відповідає дійсності", - сказано в ньому.

ДБР закликає політиків не розповсюджувати неправдиву інформацію і припинити дискредитаційну кампанію щодо ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня Порошенко дав свідчення Державного бюро розслідувань по справі про захоплення Росією українських моряків біля Керченської протоки. Також ДБР вилучило секретні копії для розслідування справи Керченської протоки ОПУ.

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