подписаться на рассылку
24.2 24.5
26.25 26.75
˟
01 октября 2019, вторник, 15:22 596
Силовые структуры 2019-10-01T15:26:19+03:00
Українські Новини
Секретные копии для расследования дела Керченского пролива изъяли из ОПУ

Секретные копии для расследования дела Керченского пролива изъяли из ОПУ

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Зеркало недели"

Государственное бюро расследований изъяло копии секретных документов в Офисе Президента о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), передают Українськi Новини.

"У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы", - сказал он.

Также Труба заявил, что следователи ГБР изымают много документов, которые составляют государственную тайну. Он отметил, что документы изымаются не только в одном органе.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденных из российского плена моряков допрашивает ГБР. Также министр иностранных дел Вадим Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией, заявив, что журналисты требуют, чтобы он выдал государственные секреты.

Ранее правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень.

Больше новостей о: Керченский пролив Государственная тайна Роман Труба Секретные документы Офис Президента Украины

Архив
Новости
Коломойский создает искусственную монополию на рынке нефтепродуктов, - СМИ 16:28
Уменьшение price caps поставит под угрозу дальнейшее существование тепловой генерации в Украине, - Донбассэнерго 16:11
Счетная палата заявила о нецелевом использовании 1 млрд гривен на программах АПК 16:05
"Разбойнику"-Годунку не избрали меру пресечения из-за подозрений в хулиганстве 16:00 Документ
Украинские военные получили новый зал ожидания на Центральном киевском вокзале 15:47
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
"Китайцы" вновь возглавили рейтинг самых мощных смартфонов 15:00 Пресс-релиз
В Кабмине рассказали, кто получит субсидии 19:32
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Пожар в доме Гонтаревой: получен доступ к данным о телефонных соединениях почти 200 абонентов 11:47
На Киев надвигается сильная гроза 21:30
больше новостей
Тищенко. Фото:
Предприниматели звали Зеленского на кофе и проганяли Тищенко с криками "Ганьба" под ОПУ 15:04
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
Монеты
Сегодня последний день, когда украинцы могут рассчитываться монетами мелких номиналов 09:50
Конгресс США намерен получить доступ к разговорам Трампа с Путиным 19:28
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok