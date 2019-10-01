Секретные копии для расследования дела Керченского пролива изъяли из ОПУ

Государственное бюро расследований изъяло копии секретных документов в Офисе Президента о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив.

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), передают Українськi Новини.

"У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы", - сказал он.

Также Труба заявил, что следователи ГБР изымают много документов, которые составляют государственную тайну. Он отметил, что документы изымаются не только в одном органе.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденных из российского плена моряков допрашивает ГБР. Также министр иностранных дел Вадим Пристайко разозлился из-за вопроса о переговорах с Россией, заявив, что журналисты требуют, чтобы он выдал государственные секреты.

Ранее правоохранители изъяли дома у одного из руководителей Воздушных сил 2 млн рублей и секретные документы: полный перечень.