Всі школи перейдуть на українську мову навчання, - Новосад

З вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах

Про це міністр освіти України Ганна Новосад заявила ефірі телеканалу "Прямий".

"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року", - заявила Новосад.

За словами міністра освіти, тепер школи необхідно підготувати до переходу. При цьому в школах, які переважно будуть навчати українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідну мову рідною мовою.

Як повідомляли Українські Новини, в Авдіївці батьки учнів проти переходу школи на українську і хочуть, щоб діти навчалися тільки російською. Також вчителі у Харкові отримали "пам'ятки" зі штрафами за використання російської мови.

Тим часом Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.