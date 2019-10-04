Всі школи перейдуть на українську мову навчання, - Новосад

З вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах.\r\nПро це міністр освіти України Ганна Новосад заявила ефірі телеканалу "Прямий".\r\n"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року", - заявила Новосад.\r\nЗа словами міністра освіти, тепер школи необхідно підготувати до переходу. При цьому в школах, які переважно будуть навчати українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідну мову рідною мовою.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Авдіївці батьки учнів проти переходу школи на українську і хочуть, щоб діти навчалися тільки російською. Також вчителі у Харкові отримали "пам'ятки" зі штрафами за використання російської мови.\r\nТим часом Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.