підписатися на розсилку
24.7 25.2
26.9 27.65
˟
04 жовтня 2019, пʼятниця, 08:48 9
Кабмін 2019-10-04T08:56:45+03:00
Українські Новини
Всі школи перейдуть на українську мову навчання, - Новосад

Всі школи перейдуть на українську мову навчання, - Новосад

Українська мова.
Українська мова.

З вересня 2020 всі школи з російською мовою навчання перейдуть на українську в той час, як більшість українців за вивчення російської мови в школах.

Про це міністр освіти України Ганна Новосад заявила ефірі телеканалу "Прямий".

"Російськомовні школи ще є, однак з вересня 2020 такі школи переходять на українську мову навчання. Школи мов меншин, що належать до мов Європейського Союзу - з вересня 2023 року", - заявила Новосад.

За словами міністра освіти, тепер школи необхідно підготувати до переходу. При цьому в школах, які переважно будуть навчати українською мовою, все одно буде зберігатися можливість вивчати свій предмет - рідну мову рідною мовою.

Як повідомляли Українські Новини, в Авдіївці батьки учнів проти переходу школи на українську і хочуть, щоб діти навчалися тільки російською. Також вчителі у Харкові отримали "пам'ятки" зі штрафами за використання російської мови.

Тим часом Зеленський допускає можливість заповнення документів російською мовою на Донбасі в майбутньому.

Більше новин про: Школа Українська мова російська мова Міносвіти Ганна Новосад

Архів
Новини
Через кілька місяців в ДБР з'являться оперативні співробітники, - Труба 09:01
Друге місце Пальчевського в рейтингу по Києву - замовна соціологія, - журналіст 08:55
Активісти на пожежній машині. Скріншот: YouTube/Today7
Послідовники Грети Тунберг облили кров'ю Міністерство фінансів у Лондоні 08:49
Всі школи перейдуть на українську мову навчання, - Новосад 08:48
Таксі з пасажирами влетіло в стовп на мокрій дорозі в Києві 08:29
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
До харківського аеропорту Ярославського прилетів мільйонний пасажир 12:34
Республіканське видання визнало, що Джо і Хантер Байдени працювали в рамках законодавства 17:24
Вже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові 15:18
Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ 11:10
більше новин
Рада дозволила позбавляти звання військових, які самовільно залишили військові частини або службу 14:23
Генпрокуратура готує підозру Порошенку 15:56
У поліції опублікували відео спецоперації під Києвом, під час якої застрелили грузина 21:50
Данилов призначений секретарем РНБО 14:48
Сьогодні Рада розгляне законопроект про винагороду викривачів корупції 09:16
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok