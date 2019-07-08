Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем

Президент Владимир Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Об этом он сообщил журналисту Українських Новин.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка в Украине нет.

Он также сказал, что в Украине человек может говорить так, как хочет.

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Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".

Андрей Богдан, назначенный руководителем Офиса Президента, считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Тем временем две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине.