подписаться на рассылку
25.6 25.95
28.7 29.3
˟
08 июля 2019, понедельник, 20:28 385
Президент 2019-07-08T20:39:26+03:00
Українські Новини
Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем

Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем

Президент Владимир Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.

Об этом он сообщил журналисту Українських Новин.

"Если будет у дончан какая-то специальная просьба, что для них важно, чтобы они там документы могли, например, заполнить на русском языке, я не вижу в этом никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что проблем с употреблением русского языка в Украине нет.

Он также сказал, что в Украине человек может говорить так, как хочет.

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявляет, что заявление руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о региональном статусе русского языка на Донбассе является его личным видением и не отображает позицию партии "Слуга народа".

Андрей Богдан, назначенный руководителем Офиса Президента, считает, что русскому языку стоит предоставить статус регионального в Донецкой и Луганской областях.

Тем временем две трети украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком в Украине.

Больше новостей о: Русский язык Языковой вопрос Государственный язык война на Донбассе Владимир Зеленский Андрей Богдан

Архив
Новости
Зеленский заявил, что переговоры по транзиту газа надо провести в сентябре 21:11
Новорожденные львята отдыхают со своей мамой в чешском зоопарке. Фото: REUTERS/David W Cerny
Фото дня: в Чехии показали новорожденных львят исчезающего подвида 21:04
На Киевщине церковная община, ранее перешедшая в ПЦУ, вернулась в УПЦ 20:31
Владимир Зеленский. Фото: Скриншот youtube/РБК
Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем 20:28
Средневзвешенная цена электроэнергии за неделю работы нового рынка не превысила цену июня, - Дмитрий Маляр 20:21
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Сегодня Ивана Купала: народные приметы и обряды с водой 06:05
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
больше новостей
"Слуга народа" исключила 7 кандидатов из списка кандидатов в депутаты Рады 13:55
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
Гройсман рассказал, как повышение пенсий отразится на субсидиях 07:00
Зеленский назвал телемост NewsOne с "Россией 1" пиар-ходом и напомнил журналистам, что они не собственность 12:49
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok