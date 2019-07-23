Хотят, чтобы дети учились только на русском: в Авдеевке родители учеников против перехода школы на украинский

В Авдеевке Донецкой области родители учеников одной из школ, которую признали опорной, организовали протест против перехода обучения на украинский язык. Об этом сообщает ТСН.\r\nТак, сообщается, что большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, выступают за то, чтобы обучение и дальше проходило на русском языке.\r\nАргументом своей позиции родители называют сложность такого перехода на украинский для ребенка в таком возрасте.\r\nОтмечается, что директор школы уже год своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык.\r\n"Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.\r\nПротестуют родители нескольких классов, которые не хотят, чтобы их дети обучались на украинском.\r\nКак сообщали Українські Новини, учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка.\r\nТем временем с 16 июля 2020 года должны вступить в силу положения об украинском языке как обязательном для диссертаций, научных работ, конференций, а также положения об обязательном использовании украинского языка в проектной и технической документации. Также с 1 января 2030 года вступает в силу положение закона об обязательности украинского языка для внешнего независимого оценивания (ВНО) по результатам приобретения полного среднего образования и вступительных экзаменов, кроме оценивания по иностранным языкам.