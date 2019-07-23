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  • Хотят, чтобы дети учились только на русском: в Авдеевке родители учеников против перехода школы на украинский
23 июля 2019, вторник, 08:20 722
Политика 2019-07-23T08:22:33+03:00
Українські Новини
Хотят, чтобы дети учились только на русском: в Авдеевке родители учеников против перехода школы на украинский

Хотят, чтобы дети учились только на русском: в Авдеевке родители учеников против перехода школы на украинский

В Авдеевке Донецкой области родители учеников одной из школ, которую признали опорной, организовали протест против перехода обучения на украинский язык. Об этом сообщает ТСН.

Так, сообщается, что большинство родителей, дети которых переходят в шестой или седьмой класс, выступают за то, чтобы обучение и дальше проходило на русском языке.

Аргументом своей позиции родители называют сложность такого перехода на украинский для ребенка в таком возрасте.

Отмечается, что директор школы уже год своим главным заданием видит перевести обучение на украинский язык.

"Надо выполнять свой статут, который был утвержден еще в 18-м году - язык - это главная составляющая идентификации нации", - утверждает директор школы.

Протестуют родители нескольких классов, которые не хотят, чтобы их дети обучались на украинском.

Как сообщали Українські Новини, учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка.

Тем временем с 16 июля 2020 года должны вступить в силу положения об украинском языке как обязательном для диссертаций, научных работ, конференций, а также положения об обязательном использовании украинского языка в проектной и технической документации. Также с 1 января 2030 года вступает в силу положение закона об обязательности украинского языка для внешнего независимого оценивания (ВНО) по результатам приобретения полного среднего образования и вступительных экзаменов, кроме оценивания по иностранным языкам.

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