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17 июля 2019, среда, 19:17 204
Общество 2019-07-17T19:17:13+03:00
Українські Новини
Учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка

Учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка

Учителя в школах Харькова получили памятки о штрафах по закону о государственном языке, который вступил в силу вчера, 16 июля, за использование русского языка. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на данные учителей.

Так, сообщается, что педагогов во время инструктажа предупредили о том, что отвечать на звонки теперь нужно только на украинском языке.

Как сообщали Українські Новини, с 16 июля 2020 года должны вступить в силу положения об украинском языке как обязательном для диссертаций, научных работ, конференций, а также положения об обязательном использовании украинского языка в проектной и технической документации. Также с 1 января 2030 года вступает в силу положение закона об обязательности украинского языка для внешнего независимого оценивания (ВНО) по результатам приобретения полного среднего образования и вступительных экзаменов, кроме оценивания по иностранным языкам.

Ранее был опубликован полный текст закона об украинском языке.

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