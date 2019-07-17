Учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка

Учителя в школах Харькова получили памятки о штрафах по закону о государственном языке, который вступил в силу вчера, 16 июля, за использование русского языка. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на данные учителей.\r\nТак, сообщается, что педагогов во время инструктажа предупредили о том, что отвечать на звонки теперь нужно только на украинском языке.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, с 16 июля 2020 года должны вступить в силу положения об украинском языке как обязательном для диссертаций, научных работ, конференций, а также положения об обязательном использовании украинского языка в проектной и технической документации. Также с 1 января 2030 года вступает в силу положение закона об обязательности украинского языка для внешнего независимого оценивания (ВНО) по результатам приобретения полного среднего образования и вступительных экзаменов, кроме оценивания по иностранным языкам.\r\nРанее был опубликован полный текст закона об украинском языке.