Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила на 29 копійок

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,96-25,00 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,82-24,87 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,61-24,66 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,18% з 27,72 UAH\/USD до 24,62 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 жовтня, на 30,45% до 24,8598 UAH\/USD в той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.\r\nКромпе того, з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.\r\nТим часом агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року, а у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.