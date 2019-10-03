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03 жовтня 2019, четвер, 17:50 16
Економіка 2019-10-03T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила на 29 копійок

Гривня на міжбанку після тривалого падіння підскочила на 29 копійок

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 27 коп. в четвер зміцнився на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,96-25,00 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,82-24,87 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,61-24,66 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,18% з 27,72 UAH/USD до 24,62 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3 жовтня, на 30,45% до 24,8598 UAH/USD в той час, як гривня на міжбанку знову впала майже на 30 копійок.

Кромпе того, з 1 жовтня зникли монети, паперовий документообіг, а також змінилися реквізити для оплати податків.

Тим часом агентство S&P дало прогноз курсу долара до 2022 року, а у НБУ розповіли, скільки купюр і монет виготовили в Україні за чверть століття.

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