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03 жовтня 2019, четвер, 16:19 8
Політика 2019-10-03T17:30:02+03:00
Українські Новини
Данилюк заявив, що йому пропонували посаду посла в США

Данилюк заявив, що йому пропонували посаду посла в США

Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua
Олександр Данилюк. Фото: kmu.gov.ua

Олександр Данилюк, який 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, заявляє про відмову від посади посла України в США.

Про це він сказав в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини.

Данилюк зазначив, що йому була запропонована зазначена посада.

"Обговорювалося це", - сказав він, зазначивши, що відмовився від посади посла.

Данилюк заявив, що у нього є плани роботи в комерційному секторі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО через конфлікт з головою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Олександр Данилюк після відставки розвеселився і питав у користувачів соціальних мереж ідей щодо працевлаштування.

Тим часом Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідувати декларування недостовірної інформації Олександром Данилюком за 2015-2016 року.

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