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03 жовтня 2019, четвер, 12:15 28
Верховна Рада і партії 2019-10-03T13:30:03+03:00
Українські Новини
Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект

Повноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект

КМДА. Фото: прес-служба
КМДА. Фото: прес-служба

Верховна Рада має намір прийняти нову редакцио закону про столицю, розділивши повноваження мера Києва і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За ухвалення законопроекту №2143-3 за основу проголосували 244 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом пропонується розділити повноваження і розділити посади мера і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, мер буде очолювати Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головувати на засіданнях Київради, а голова КМДА буде здійснювати нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координувати діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

При цьому голова КМДА буде призначатися Президентом за поданням Кабінету Міністрів на строк повноважень Президента.

Згідно з законопроектом, система місцевого самоврядування в Києві буде включати територіальну громаду, Київського міського голову, Київська міська рада, Київський магістрат (виконавчий орган Київради), територіальні громади районів, районні ради, районні адміністрації, органи самоорганізації населення.

При цьому районні ради будуть мати право формувати виконавчі органи - районні адміністрації.

Райадміністрації буде очолювати голова, який призначається районною радою за результатами відкритого конкурсу.

Зазначається, що після прийняття законопроекту, у разі проведення дострокових виборів до київської міської ради, депутати Київради набудуть статусу посадових осіб органу місцевого самоврядування з 1 січня 2021 року.

Також у разі прийняття в 6-місячний термін з дня набрання чинності документу будуть здійснені організаційно-технічні заходи, необхідні для формування та передачі майна, майнових прав, активів, справ, матеріалів та іншої документації, від КМДА Київському магістратові і від районних державних адміністрацій у виконавчі органи районних рад.

У той же час, мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко наполягає на громадському обговоренні з киянами законопроекту №2143-3 про розділення повноважень мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації та направлення його на розгляд до Європейської комісії "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").


Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що киян намагаються позбавити права обирати владу міста.

Мер Києва також заявляв, що у разі звільнення його з посади голови КМДА Кличко буде відстоювати свої права в судовому порядку.

Тим часом Кличко має намір балотуватися на наступних виборах мера Києва.

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