Протест проти "формули Штайнмайера" в Києві: мітингувальники почали розходитися

Більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".

Про це свідчать дані онлайн-трансляцій телеканалів, передають Українські Новини.

Акція "Ні капітуляції" почалася близько 19:00 на Майдані Незалежності.

Приблизно через годину після початку протесту частина мітингувальників рушила по вулиці Банковій пікетувати Офіс Президента.

На Банковій кількість учасників зросла до 2 тисяч.

Наразі протест триває біля Офісу Президента.

Учасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, аналогічні акції проходять у Харкові та Житомирі.

Як повідомляли Українські Новини, на Майдані Незалежності в Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах зараз проходять протести. Активісти виступають проти узгодження Україною тексту формули Штайнмайєра і називають це "капітуляцію перед Росією".

(Новину доповнено подробицями)

Станом на 22:25, як повідомляє 112, протестуючі почали розходитися, ситуація під Офісом Президента спокійна.

А незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.

Раніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.