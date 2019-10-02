Протест проти "формули Штайнмайера" в Києві: мітингувальники почали розходитися

Більше 1 тисячі осіб протестували на Майдані Незалежності в Києві проти узгодження Україною "формули Штайнмайєра".\r\nПро це свідчать дані онлайн-трансляцій телеканалів, передають Українські Новини.\r\nАкція "Ні капітуляції" почалася близько 19:00 на Майдані Незалежності.\r\nПриблизно через годину після початку протесту частина мітингувальників рушила по вулиці Банковій пікетувати Офіс Президента.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНа Банковій кількість учасників зросла до 2 тисяч.\r\nНаразі протест триває біля Офісу Президента.\r\nУчасники мітингу скандують гасла проти "формули Штайнмайєра і проти Президента Володимира Зеленського.\r\nЗгідно з повідомленнями ЗМІ, аналогічні акції проходять у Харкові та Житомирі.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Майдані Незалежності в Києві, в центрі Львова, Харкова та в інших містах зараз проходять протести. Активісти виступають проти узгодження Україною тексту формули Штайнмайєра і називають це "капітуляцію перед Росією".\r\n(Новину доповнено подробицями)\r\nСтаном на 22:25, як повідомляє 112, протестуючі почали розходитися, ситуація під Офісом Президента спокійна.\r\nА незгідний з "формулою Штайнмайєра" Порошенко мав намір підписати її три роки тому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше нинішній Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне погодження Україною "формули Штайнмайєра" в Мінську, а також пообіцяв, що капітуляції не буде.