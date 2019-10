Маск вперше в історії показав відео космічного корабля Starship зсередини

Ілон Маск, раніше показав презентацію Starship Mk1 Глава компанії SpaceXпоказав вантажний відсік нового космічного корабля зсередини. Він опублікував відео, в Twitter

"Всередині вантажного відсіку Starship. Баки встановлені у верхній частині для того, щоб компенсувати вагу двигуна", - повідомив Маск.

Він додав, що робоча версія корабля буде виглядати акуратніше, ніж прототип.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA

— Elon Musk (@elonmusk) 1 жовтня 2019 р.

Як повідомляли Українські Новини, генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск представив космічний корабель, який може перевозити людей та вантажі на Місяць або Марс і назад. Раніше після довгих очікувань дозволів та перенесення, SpaceX успішно випробувала марсоліт Starhopper, випробувальний політ якого провалився за місяць до цього спалаху.

Нагадаємо, першим космічним туристом на Місяці стане японський мільярдер Юсаку Маезава. Його політ до Місяця може відбутися в 2023 році, а подорож триватиме близько тижня.