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25 июля 2019, четверг, 15:52 79
Технологии 2019-07-25T15:52:32+03:00
Українські Новини
Марсолет Starhopper от SpaceX загорелся, когда его попробовали запустить

Марсолет Starhopper от SpaceX загорелся, когда его попробовали запустить

в США из-за пожара провалился экспериментальный взлет космического корабля SpaceX Starhopper. Об этом сообщает Space.com.

Во время испытаний корабль должен был подняться на 20 метров, но во время экспериментального старта загорелся. Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич в Техасе.

Звездолет отключился так и не оторвавшись от земли. Он выпустил столб пламени и дыма. Starhopper получил незначительные повреждения. Корабль предназначен для колонизации Марса.

Как сообщали Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.

Также на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.

Украинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.

Больше новостей о: Пожар Space X Starhopper Марсолет

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