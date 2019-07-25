Марсолет Starhopper от SpaceX загорелся, когда его попробовали запустить

в США из-за пожара провалился экспериментальный взлет космического корабля SpaceX Starhopper. Об этом сообщает Space.com.

Во время испытаний корабль должен был подняться на 20 метров, но во время экспериментального старта загорелся. Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич в Техасе.

Звездолет отключился так и не оторвавшись от земли. Он выпустил столб пламени и дыма. Starhopper получил незначительные повреждения. Корабль предназначен для колонизации Марса.

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