Марсолет Starhopper от SpaceX загорелся, когда его попробовали запустить

в США из-за пожара провалился экспериментальный взлет космического корабля SpaceX Starhopper. Об этом сообщает Space.com.\r\nВо время испытаний корабль должен был подняться на 20 метров, но во время экспериментального старта загорелся. Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич в Техасе.\r\nЗвездолет отключился так и не оторвавшись от земли. Он выпустил столб пламени и дыма. Starhopper получил незначительные повреждения. Корабль предназначен для колонизации Марса.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.\r\nТакже на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.\r\nУкраинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.