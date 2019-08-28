После долгих ожиданий разрешений и переноса на сутки SpaceX провела 150-метровый прыжок своего тестового образца под названием Starhopper, испытательный полет которого провалился месяц назад из-за возгорания. \r\nЛетательный аппарат - тест-версия будущей могучей ракеты Starship для полетов в околоземное пространство, а затем и на Луну с Марсом. \r\nПрыжок состоялся в 22:02 UTC (01: 02 по Киеву \/ МСК). \r\nТрансляция тестового старта демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX. На видео отчетливо видно, как корабль необычной, фантастической формы, успешно отрывается от поверхности Земли в клубах пыли и дыма.\r\nВысота тестового аппарата составляет 30 метров, ширина — 9 метров. \r\nСогласно планам, в 2019-м году, SpaceX приступит к испытанию полноценной версии корабля, Starship. В данный момент две команды параллельно строят две версии Starship — во Флориде и в Техасе, — используя различные методы. После завершения работ SpaceX возьмёт лучшие практики от обеих команд и будет использовать их для строительства полноценных версий корабля.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.\r\nТакже на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.\r\nУкраинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.