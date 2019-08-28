После долгих ожиданий разрешений и переноса на сутки SpaceX провела 150-метровый прыжок своего тестового образца под названием Starhopper, испытательный полет которого провалился месяц назад из-за возгорания.

Летательный аппарат - тест-версия будущей могучей ракеты Starship для полетов в околоземное пространство, а затем и на Луну с Марсом.

Прыжок состоялся в 22:02 UTC (01: 02 по Киеву / МСК).

Трансляция тестового старта демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX. На видео отчетливо видно, как корабль необычной, фантастической формы, успешно отрывается от поверхности Земли в клубах пыли и дыма.

Высота тестового аппарата составляет 30 метров, ширина — 9 метров.

Согласно планам, в 2019-м году, SpaceX приступит к испытанию полноценной версии корабля, Starship. В данный момент две команды параллельно строят две версии Starship — во Флориде и в Техасе, — используя различные методы. После завершения работ SpaceX возьмёт лучшие практики от обеих команд и будет использовать их для строительства полноценных версий корабля.

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