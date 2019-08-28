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28 августа 2019, среда, 09:14 1341
Технологии 2019-08-28T09:25:08+03:00
Українські Новини
Видео дня: SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper

Видео дня: SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper

После долгих ожиданий разрешений и переноса на сутки SpaceX провела 150-метровый прыжок своего тестового образца под названием Starhopper, испытательный полет которого провалился месяц назад из-за возгорания

Летательный аппарат - тест-версия будущей могучей ракеты Starship для полетов в околоземное пространство, а затем и на Луну с Марсом. 

Прыжок состоялся в 22:02 UTC (01: 02 по Киеву / МСК). 

Трансляция тестового старта демонстрировалась в прямом эфире на YouTube-канале SpaceX. На видео отчетливо видно, как корабль необычной, фантастической формы, успешно отрывается от поверхности Земли в клубах пыли и дыма.

Высота тестового аппарата составляет 30 метров, ширина — 9 метров. 

Согласно планам, в 2019-м году, SpaceX приступит к испытанию полноценной версии корабля, Starship. В данный момент две команды параллельно строят две версии Starship — во Флориде и в Техасе, — используя различные методы. После завершения работ SpaceX возьмёт лучшие практики от обеих команд и будет использовать их для строительства полноценных версий корабля.

Как сообщали Українські Новини, Space X запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.

Также на космодроме NASA состоялся запуск грузового корабля.

Украинский самолет помог подготовить ракеты Маска к запуску.

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