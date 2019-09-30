Маск презентовал Starship Mk1 фанатам и сообщил о ближайших планах

Илон Маск в ночь на 29 сентября презентовал публике обновленную версию межпланетного корабля Starship, который построили с нуля приблизительно за пять месяцев. Об этом сообщает ITC.ua.

Презентация состоялась в Техасе на испытательном полигоне в Бока-Чика и была организована в первую очередь для фанатов SpaceX, поскольку больше обсуждался не сам проект, а его история и достижения компании. Был продемонстрированный межпланетный корабль Starship (модель Mk1), запуск которого планируется в ближайшие месяцы. Однако, как сообщается, первая модель поднимется на высоту 20 км и вернется обратно на космодром. На орбиту в течении полугода планируют запустить версии Mk3 и Mk4 в сборке с разгонным блоком Super Heavy.

На презентации Илон Маск напомнил о главной миссии над которой работает его компания – колонизация планет Солнечной системы и трансформация человечества в межпланетную цивилизацию. «Важнейшим прорывом, необходимым для того, чтобы мы стали межпланетной цивилизацией, является космическое путешествие, подобное воздушному путешествию. Быстрая и многоразовая ракета — это и есть святой Грааль космоса» — сказал он.

В сравнении с предыдущей моделью внешний вид и конструкция обновленного Starship изменились не сильно. Корабль получил новую схему хвостового оперения с двумя большими плавниками вместо трех, что были на предыдущем рендере. Носовая часть с иллюминаторами и теплозащитой, собранной из керамических пластин гексагональной формы, теперь имеет более вытянутую форму. При изготовлении защитных пластин предпочтение отдали керамике, которая, в сравнении с нержавеющей сталью, не только легче, но и дешевле при прочих равных. Щитом будет защищена только та часть обшивки, которой корабль будет входить в атмосферу, а не весь корпус целиком. Плавников сверху — по-прежнему два, но их форма изменилась.

Starship (модель Mk1). Скриншот: Youtube

Длина и диаметр корабля не изменились — 50 и 9 метров соответственно. Двигателей у Starship, как и планировалось ранее, будет шесть: одна половина будет оптимизирована для работы в атмосфере, а вторая — адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. Чистая масса Mk1 составит около 200 тонн, тогда как у Starship с заполненными баками масса должна быть 1400 тонн, а максимальная масса SuperHeavy и Starship с топливом и полезной нагрузкой — около 5000 тонн.

На презентации также показали танкер, с помощью которого Starship можно будет дозаправить прямо в космосе. В перспективе SpaceX планирует добывать топливо на Земле при использовании возобновляемой энергии, построив заводы по переработке CO2 из воздуха в метан (топливо) и воды в жидкий кислород (окислитель).

О цене путешествия на Марс на презентации не говорили, но Маск ранее писал в Twitter, что когда регулярные полеты на планету станут реальностью, билеты туда-обратно обойдутся не дешевле $500 тыс., а в дальнейшем могут подешеветь до $100 тыс. Первый пилотируемый запуск компания планирует провести уже в 2020 году, а пока приоритетной задачей является производство двигателей Raptor для Starship — к началу следующего года SpaceX рассчитывает выпускать по одному двигателю каждые два дня.

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Как сообщали Українські новини, SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper, а также в компании запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс. Подготовить запуск ракеты Маска помог украинский самолет "Руслан".