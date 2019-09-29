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29 сентября 2019, воскресенье, 20:40 224
Космос 2019-09-29T21:15:02+03:00
Українські Новини
Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе

Илон Маск представил космический корабль, который поможет построить города на Марсе

Космический корабль. Фото: @SpaceX
Космический корабль. Фото: @SpaceX

Генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно, после того, как запустили ракету Falkon Heavy для подготовки полетов на Луну и Марс.

Сам Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас, пишет DW.

Космический корабль, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города, сообщается в твиттере компании SpaceX.

Некоторое время назад Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс. При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

Как сообщали Українські Новини, SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper, испытательный полет которого провалился за месяц до этого из-за возгорания

 

 

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