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02 жовтня 2019, середа, 19:22 3
Зовнішня політика 2019-10-02T19:23:40+03:00
Українські Новини
Меркель заявила, що саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі

Меркель заявила, що саміт "нормандської четвірки" пройде в Парижі

Ангела Меркель
Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.

Про це вона сказала на прес-конференції в Берліні, передає "Європейська правда".

За словами Меркель, передумов для скасування санкцій немає, але є передумови для проведення саміту.

"Саме тому зараз можна сказати лише, що ми не можемо знімати санкції, але є передумови для зустрічі на рівні глав держав і урядів. Це підкреслили всі сторони", – сказала канцлер Німеччини.

Вона також повідомила, що саміт пройде в Парижі.

"Ми підбираємо дату", - зазначила Меркель.


Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні, так як "не може".

Раніше Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.

Крім того, стало відомо, що Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами, в "нормандському форматі".

Тим часом Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні.

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