Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате", - разведка

Главное управление разведки Министерства обороны сообщает, что Россия ускорила процесс предоставления российского гражданства жителям оккупированных районов Донбасса перед переговорами в "нормандском формате" (Украина - Россия - Франция - Германия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, передают Українськi Новини.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование Вооруженных сил РФ принимает меры для ускорения т.н. "паспортизации" населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ. В частности, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке", - сказано в нем.

ГУР заявляет, что увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе.

Кроме того, отмечается, что таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации "минских соглашений" и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины.

Как сообщали Українськi Новини, Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре.



Ранее Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.

Тем временем Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.